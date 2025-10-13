Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta 2. tura yükseldi
Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.
SASNOVICH İLE KARŞILAŞTI
Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, klasmanın 114 numarası Sasnovich ile karşılaştı.
2-1 KAZANARAK TURLADI
23 yaşındaki Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen iki isim arasındaki maçı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak tur atladı.