Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta 2. tura yükseldi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta 2. tura yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Ningbo Açık'ta Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı

Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

SASNOVICH İLE KARŞILAŞTI

Dünya sıralamasının 76. basamağındaki Zeynep, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvanın ilk turunda, klasmanın 114 numarası Sasnovich ile karşılaştı.

2-1 KAZANARAK TURLADI

23 yaşındaki Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen iki isim arasındaki maçı 2-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak tur atladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf iSMail:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 286.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'a 400 milyon euro'luk eşi benzeri görülmemiş teklif

Yamal'a dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş teklif
7 dakikada 3 gol! İzlanda-Fransa maçı nefesleri kesti

7 dakikada 3 gol! Nefes kesen maçta Fransa kazanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.