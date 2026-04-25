Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a çiftlerde veda etti
Milli sporcu Zeynep Sönmez, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Filipinli partneri Alexandra Eala ile çiftlerde son 16 turunda elendi.
Milli sporcu Zeynep Sönmez, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Filipinli partneri Alexandra Eala ile çiftlerde son 16 turunda elendi.
Başkent Madrid'deki organizasyonda Zeynep Sönmez-Alexandra Eala ikilisi, son 16 turunda ABD'li Taylor Townsend ve Çek Katerina Siniakova çifti ile karşılaştı.
Sönmez-Eala ikilisi, toprak zemindeki maçta rakiplerine 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz