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Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells'ten Çekildi

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells'ten Çekildi
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Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'ten sakatlık nedeniyle çekildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabında 'Oynamayı çok arzuladığım bir turnuvadan ayrılmak üzücü' şeklinde ifade etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'ten sakatlığı nedeniyle çekildiğini açıkladı.

Zeynep Sönmez, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Indian Wells turnuvasından sakatlığım nedeniyle çekilmek zorunda kaldım. Oynamayı çok arzuladığım bir turnuvadan bu şekilde ayrılmak üzücü. En kısa zamanda daha güzel günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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