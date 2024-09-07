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Milli Tenisçi Yankı Erel, Istanbul Challenger TED Open'da Çiftlerde Şampiyon Oldu

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Milli tenisçi Yankı Erel, Istanbul Challenger TED Open'da çiftlerde şampiyon olarak Türkiye'nin ilk şampiyon raket oldu. Erel ve partneri Aleksandre Bakshi, finalde Danimarkalı rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazandı.

MİLLİ tenisçi Yankı Erel, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü'nde bu sene 76'ncısı düzenlenen Istanbul Challenger TED Open'da çiftlerde şampiyonluğa ulaştı. Yankı çiftlerde şampiyon olarak bu turnuvada şampiyonluğa ulaşan ilk Türk raket oldu.

Istanbul Challenger TED Open'da çiftler finali bugün yapıldı. Yankı Erel/Aleksandre Bakshi ikilisi, Danimarkalı August Holmgren/Johannes Ingildsen çiftini 7-6, 7-5 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yankı, ayrıca bu turnuvayla Challenger düzeyinde ilk şampiyonluğunu da kazandı.

TEKLERDE FİNAL HEYECANI YARIN

QNB Finansbank Istanbul Challenger 76. TED Open'ın tekler kategorisinde ise son şampiyon ve bir numaralı seri başı Damir Dzumhur ile 5 numaralı seri başı Hamad Medjedovic kupayı kaldırmak için yarın 15.00'te korta çıkacak. Tekler finalinden önce kura atışını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un yapacağı Mansour Bahrami/Younes El Aynaoui gösteri maçı saat 13.00'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yankı Erel Türkiye Güncel Tenis Spor

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