Milli Tenisçi Yankı Erel, Istanbul Challenger TED Open'da Çiftlerde Şampiyon Oldu

Istanbul Challenger TED Open'da çiftler finali bugün yapıldı. Yankı Erel/Aleksandre Bakshi ikilisi, Danimarkalı August Holmgren/Johannes Ingildsen çiftini 7-6, 7-5 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Yankı, ayrıca bu turnuvayla Challenger düzeyinde ilk şampiyonluğunu da kazandı.

TEKLERDE FİNAL HEYECANI YARIN

QNB Finansbank Istanbul Challenger 76. TED Open'ın tekler kategorisinde ise son şampiyon ve bir numaralı seri başı Damir Dzumhur ile 5 numaralı seri başı Hamad Medjedovic kupayı kaldırmak için yarın 15.00'te korta çıkacak. Tekler finalinden önce kura atışını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un yapacağı Mansour Bahrami/Younes El Aynaoui gösteri maçı saat 13.00'de başlayacak.