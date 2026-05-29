Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık'ta gençlerde ana tabloya yükseldi
Milli tenisçi Kaan Işık Koşaner, Fransa Açık (Roland Garros) gençler eleme final turunda Polonyalı seri başı Jan Sadzik'i 2-1 yenerek ana tabloya yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Kaan Işık Koşaner, Roland Garros Gençler Eleme Final Turu'nda dünya gençler 2 numaralı seri başı Jan Sadzik ile karşılaştı.
Jan Sadzik'i 6-2, 5-7, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Kaan Işık Koşaner, organizasyonda ana tabloya yükselme başarısı gösterdi.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak