Milli Takım Avustralya'yı yenerek çeyrek finale adını yazdırdı

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avustralya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırmasının ardından Bilecik'te binlerce taraftar sevinç yaşadı.

Bilecikliler, Atatürk Parkına kurulan dev ekranda izledikleri maçta büyük heyecan yaşadılar. Maçın bitiminde taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladılar. 'Türkiye' tezahüratları atan taraftarlar, araçlarını binerek konvoy yaptılar, camlardan Türk Bayrağı salladılar.

Bozüyük ilçesinde taraftarlar maçı Cumhuriyet Meydanında kurulan dev ekranda izlediler. Maç boyunca Türkiye tezahüratları yapan taraftarlar, heyecanla maçı izlediler. Maçın bitmesinin ardından büyük bir sevinç yaşadılar. Taraftarlar araçlarıyla cadde de konvoy yaptılar. Araçların camlarından Türk bayrağı sallayan taraftarlar, "En büyük Türkiye" tezahüratta bulundular. - BİLECİK