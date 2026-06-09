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A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki ilk antrenmanını taraftara açık yaptı

A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki ilk antrenmanını taraftara açık yaptı
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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, taraftarlara açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma, pas ve top kapma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Kenan Yıldız tedavisi nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı.

Arizona Athletic Grounds'taki Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde taraftarlara ve basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.

Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını devam edecek. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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