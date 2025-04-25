Milli Taekwondocular 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda 7 Madalya Kazandı

Asya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Çin'in Taian şehrinde düzenlenen organizasyonda ülkemizi 13 sporcu temsil etti. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren kupada milli sporcularımız 1 altın ve 6 bronz madalya elde etti.

Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazanırken, 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Büşra Emire, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, 57 kiloda Gamze Gürdal, 65 kiloda Seçil Er ve +65 kiloda Melis Türk bronz madalyanın sahibi oldu.