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Milli Taekwondocular 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda 7 Madalya Kazandı

Milli Taekwondocular 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda 7 Madalya Kazandı
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Asya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda milli sporcularımız 1 altın ve 6 bronz madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya elde ederken, diğer sporcularımız bronz madalya ile ödüllendirildi.

MİLLİ para taekwondocularımız, 2025 WT Asya Başkanlık Kupası'nda 7 madalya kazandı.

Asya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Çin'in Taian şehrinde düzenlenen organizasyonda ülkemizi 13 sporcu temsil etti. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren kupada milli sporcularımız 1 altın ve 6 bronz madalya elde etti.

Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya kazanırken, 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Büşra Emire, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, 57 kiloda Gamze Gürdal, 65 kiloda Seçil Er ve +65 kiloda Melis Türk bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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