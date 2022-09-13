Milli su altı sporcuları Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'na katılacak

Milli su altı sporcuları, İtalya'da düzenlenecek 2. CMAS Gençler ve Büyükler Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Milli su altı sporcuları, İtalya'da düzenlenecek 2. CMAS Gençler ve Büyükler Açıksu Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viverone kentinde 14-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'yi antrenör Taner Karabacak yönetiminde büyükler kategorisinde Derin Toparlak temsil edecek.

Gençler kategorisinde şampiyonaya ilk kez gidildiği belirtilirken, bu kategoride Beril Ceren Öztürk, Onur Şeker, Ece Ayça Karabulut ve Mehmet Ali Uzunoğlu madalya mücadelesi yapacak.