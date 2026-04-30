Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş İsveç'te yarışacak

Milli satranççı büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te yapılacak TePe Sigeman Co Satranç Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon Malmö kentinde 1-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda Norveçli dünya yıldızı Magnus Carlsen başta olmak üzere Nodirbek Abdusattorov, Arjun Erigaisi, Jorden van Foreest, Nils Grandelius, Andy Woodward ve Zhu Jiner gibi önemli isimler yer alacak.

Uluslararası arenada yükselişini sürdüren 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, daha önce 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) barajını aşarak bu seviyeye ulaşan en genç satranççı ünvanını elde etmişti.