Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş İsveç'te yarışacak

Milli satranççı büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, İsveç'te yapılacak TePe Sigeman Co Satranç Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon Malmö kentinde 1-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda Norveçli dünya yıldızı Magnus Carlsen başta olmak üzere Nodirbek Abdusattorov, Arjun Erigaisi, Jorden van Foreest, Nils Grandelius, Andy Woodward ve Zhu Jiner gibi önemli isimler yer alacak.

Uluslararası arenada yükselişini sürdüren 14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, daha önce 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) barajını aşarak bu seviyeye ulaşan en genç satranççı ünvanını elde etmişti.

İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

İBB davasında 9 ismin tahliyesi istendi
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı