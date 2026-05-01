Milli para okçular, Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

Güncelleme:
Milli sporcular, İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda 2 madalya elde etti.

Başkent Roma'daki organizasyonda, klasik yay karışık takım, klasik yay erkek takım, W1 erkekler ve erkekler para makaralı yay kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Klasik yay karışık takım kategorisinde mücadele eden Yağmur Şengül-Ensar Yılmaz ile klasik yay erkek takımında yarışan Mustafa Birlik-Ensar Yılmaz, bronz madalya kazandı.

W1 erkekler kategorisinde Yiğit Caner Aydın ile erkekler para makaralı yayda Abdullah Yorulmaz, şampiyonayı 4. sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
