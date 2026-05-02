Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, Avrupa şampiyonu oldu

İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, bireyselde altın madalya kazandı.

Paralimpik oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, başkent Roma'daki organizasyonda, kadınlar para makaralı yay kategorisinde birinciliği elde etti.

Son 16 turunu bay geçen Öznur, çeyrek finalde karşılaştığı bir diğer milli sporcu Büşra Ün'ü 141-140 yendi.

Bireysel sporcu olarak yarışan Tatiana Andrievskaia ile yaptığı yarı final müsabakasını 139-138 kazanan milli para okçu, adını finale yazdırdı.

Altın madalya maçında bireysel sporcu Anastasia Dzhioeva'yı 136-132 mağlup eden Öznur, şampiyon oldu.

Öznur Cüre Girdi, 2024 yılında yine Roma'da Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
