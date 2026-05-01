Milli para masa tenisçiler, Karadağ'daki turnuvada 6 madalya kazandı

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Podgorica ayağına katılan milli sporcular, 1'i altın olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Podgorica ayağına katılan milli sporcular, 1'i altın olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki organizasyonda tekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı sporcuların turnuvada kazandığı madalyalar ve klasmanları şu şekilde:

Altın: Kübra Korkut (klas 7)

Gümüş: Hatice Duman (klas 3)

Bronz: Nergiz Altıntaş (klas 3), Neslihan Kavas (klas 9), Merve Cansu Demir (klas 10), Hamza Çalışkan (klas 4-5)

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
