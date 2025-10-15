Haberler

Milli para halterci Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu

Milli para halterci Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Mısır'da devam eden Dünya Para Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kahire'de devam eden şampiyonanın 5. gününde erkekler 49 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu oldu.

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Mısır'da devam eden Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda altın madalya kazandı.

ABDULLAH KAYAPINAR DÜNYA ŞAMPİYONU

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kahire'de devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 49 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutan Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti.

180 KİLO DA KALDIRMIŞTI

Ay-yıldızlı şampiyon para halterci Abdullah Kayapınar, 49 kilo sıkletinde yarıştığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da 180 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmış ve bu kategoride olimpiyat madalyası elde eden ilk Türk erkek para halterci unvanının da sahibi olmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
