Okçuluk: Dünya Kupası

Milli okçular, 2026 Dünya Kupası'nın 1. ayağında klasik yay takım müsabakalarında hem erkekler hem de kadınlarda finale yükseldi.

Meksika'nın Puebla kentindeki organizasyonda Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, son 16 turunda İsrail'i 6-0'la geçti. Çeyrek finalde Slovenya'yı, yarı finalde de Çin'i 5-1 yenen milli takım, altın madalya maçında ABD ile karşılaşacak.

Son 16 turunu bay geçen Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan ve Dünya Yenihayat'ın yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Hindistan ve Meksika'yı 5-4 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kadın milli okçular, 12 Nisan'da yapılacak klasik yay takım finallerinde Çin ile altın madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda daha önce Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Eren Kırca'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı da altın madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı.