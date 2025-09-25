Milli Motosikletçiler İspanya'da Podyum Mücadelesi Verecek

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağında piste çıkacak. Genç milli motosikletçi Kadir Erbay ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk kez yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezonun 10. etabı İspanya'da 26-28 Eylül tarihlerinde MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü İspanya'daki yarışlarda podyuma çıkmak için mücadele edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 469 puanla liderliğini sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarın (26 Eylül Cuma) serbest antrenmanlara çıkacak.

Redbull sporcusu Toprak, 27 Eylül Cumartesi günü ise TSİ 15.00'te hafta sonunun ilk yarışına çıkacak ve 28 Eylül Pazar günü de TSİ 12.00'de önce superpole yarışına ardından da TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında podyuma çıkma mücadelesi verecek.

WSBK'da Türkiye'yi temsil eden bir başka ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımıyla MotorLand Aragon Pisti'nde Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte yarışacak.

Kadir Erbay, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk kez yarışacak

Dünya Supersport Şampiyonası'nda da sezonun 10. ayağı da İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde koşulacak.

Şampiyonada genel klasmanda 275 puanla ikinci sırada yer alan milli motosikletçi Can Öncü'nün yanı sıra Türkiye adına genç motosikletçi Kadir Erbay da ilk kez Dünya Supersport Şampiyonası'nda gaza basacak.

Can Öncü ile Kadir Erbay, İspanya'da 26 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara ve aynı gün de superpole yarışına katılacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 27 Eylül Cumartesi günü TSİ 13.35'te hafta sonunun ilk yarışı, 28 Eylül Pazar günü TSİ 13.35'te de hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirilecek.