Milli motosikletçi Can Öncü, Supersport Macaristan ayağının ilk yarışında 3. oldu

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Macaristan'daki 4. ayağın ilk yarışını 3. sırada bitirdi.

Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde yapılan yarışların ilki sona erdi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, son tura lider girdi ancak yaptığı hata sonucu yarışı 3. sırada tamamladı.

Yarışta Fransız Valentin Debise birinci olurken, İspanya'dan Albert Arenas ikinci sırada yer aldı.

İkinci ana yarış, yarın saat TSİ 15.00'te koşulacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
