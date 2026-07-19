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Milli masa tenisçi Görkem Öçal, Portekiz'de birinci oldu

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Görkem Öçal, Portekiz'deki Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 15 yaş altı tek erkekler kategorisinde İsveçli rakibini 4-0 yenerek altın madalya kazandı.

Milli masa tenisçi Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 15 yaş altı tek erkekler kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gondomar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Görkem Öçal, 15 yaş altı tek erkekler kategorisi finalinde İsveçli Emil Ellermann'ı 4-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.???????

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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