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Milli kürekçiler Alper Şevket Eren ve Halil Kaan Köroğlu, U23 Dünya Şampiyonası’nda 6. oldu

Milli kürekçiler Alper Şevket Eren ve Halil Kaan Köroğlu, U23 Dünya Şampiyonası’nda 6. oldu
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Fenerbahçeli milli kürekçiler Alper Şevket Eren ile Halil Kaan Köroğlu, U23 Dünya Kürek Şampiyonası’nda iki çifte kategorisinde 6. oldu.

Fenerbahçeli milli kürekçiler Alper Şevket Eren ile Halil Kaan Köroğlu, U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda iki çifte kategorisinde 6. oldu.

Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Fenerbahçe Kürek Şubesi sporcuları Alper Şevket Eren ile Halil Kaan Köroğlu, iki çifte (BM2X) kategorisinde finalde yarıştı. Final yarışını 06: 40.08'lik dereceyle tamamlayan milli sporcular, şampiyonayı 6. olarak noktaladı.

Portekiz'in zirvede tamamladığı yarışı Almanya ikinci, İrlanda ise üçüncü sırada bitirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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