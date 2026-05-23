Avrupa Karate Şampiyonası'nda Uğur Aktaş gümüş madalya kazandı
Almanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş, sakatlığına rağmen mücadele ettiği final maçında İtalyan rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Uğur Aktaş, erkek kumite +84 kilo finalinde İtalyan rakibi Matteo Avanzini ile karşılaştı.
Sakatlığı nedeniyle tedavi yaptırarak çıktığı maçta rakibine 4-1 yenilen ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu.
Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman