Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ömer Faruk Yürür altın madalya kazandı

Almanya'da devam eden Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, Avrupa şampiyonu oldu.

Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden organizasyonda Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 6-0 kazanan ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı