Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ömer Faruk Yürür altın madalya kazandı
Almanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransız rakibini 6-0 yenerek altın madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden organizasyonda Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 6-0 kazanan ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu. - FRANKFURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı