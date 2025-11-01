Milli Judocu İbrahim Tataroğlu Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu İbrahim Tataroğlu, Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kiloda tatamiye çıktı.

Bronz madalya mücadelesinde bir diğer milli sporcu Recep Ergin ile karşılaşan İbrahim Tataroğlu, rakibini yenerek madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 3 bronz madalya ile 17. sırada tamamladı.