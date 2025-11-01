Haberler

Milli Judocu İbrahim Tataroğlu Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Türkiye, Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda İbrahim Tataroğlu'nun kazandığı bronz madalya ile 17. sırada yer aldı.

Milli sporcu İbrahim Tataroğlu, Avrupa 23 Yaş Altı Judo Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kiloda tatamiye çıktı.

Bronz madalya mücadelesinde bir diğer milli sporcu Recep Ergin ile karşılaşan İbrahim Tataroğlu, rakibini yenerek madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 3 bronz madalya ile 17. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
