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Bilecikli milli judocudan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya

Bilecikli milli judocudan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya
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Bilecikli milli judocu Haticenur Göktaş, Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda 78 kiloda bronz madalya kazandı.

Bilecikli milli judocu Haticenur Göktaş, Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda 10 ülkeden 160 sporcu mücadele etti. Şampiyonada Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve milli judocu Haticenur Göktaş, 78 kilogram kategorisinde bronz madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarılı sporcu ve antrenörü Serkan Can'ı tebrik ederek yaptığı açıklamada, "Haticenur Göktaş'ın Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği bronz madalya bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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