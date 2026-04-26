Haberler

Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, 125 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARNAVUTLUK'TA düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Büyükçıngıl, serbest stil 125 kiloda bronz madalya aldı. Sporu bırakan ve 125 kiloda Avrupa'nın en büyük sporcusu olan TGF Başkanı Taha Akgül'den sonra Türkiye'ye 125 kiloda madalya kazandıran ilk sporcu Hakan Büyükçıngıl oldu.

2026 Dan Kolov & Nikola Petrov Turnuvası'nda altın madalya kazanan Hakan, elemelerde Ukraynalı Volodymyr Kochanov'u tuşla, çeyrek finalde ise Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Shamil Musaev'i 6-5 yendi. Yarı finalde Azerbaycan adına güreşen Giorgi Meshvildishvili'ye mağlup oldu ve bronz madalya için Ermeni Khachatur Khachatryan ile karşılaştı. Khachatryan karşısında ilk devreyi 3-0 önde kapatan Hakan, maçı 6-2 kazanarak büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dev derbide ilk gol geldi

Dev derbide gol perdesi açıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı

Dev maça damga vuran hareket! Zeytin dalı uzattılar

Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi

Trump'a suikast girişiminde saldırganın tişörtündeki detaya dikkat!

Güneydoğu'ya dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor

Bir bölgemize dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

Maça saatler kala ortalığı karıştıran pankart
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı