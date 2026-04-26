Milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl, 125 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu

ARNAVUTLUK'TA düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Büyükçıngıl, serbest stil 125 kiloda bronz madalya aldı. Sporu bırakan ve 125 kiloda Avrupa'nın en büyük sporcusu olan TGF Başkanı Taha Akgül'den sonra Türkiye'ye 125 kiloda madalya kazandıran ilk sporcu Hakan Büyükçıngıl oldu.

2026 Dan Kolov & Nikola Petrov Turnuvası'nda altın madalya kazanan Hakan, elemelerde Ukraynalı Volodymyr Kochanov'u tuşla, çeyrek finalde ise Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Shamil Musaev'i 6-5 yendi. Yarı finalde Azerbaycan adına güreşen Giorgi Meshvildishvili'ye mağlup oldu ve bronz madalya için Ermeni Khachatur Khachatryan ile karşılaştı. Khachatryan karşısında ilk devreyi 3-0 önde kapatan Hakan, maçı 6-2 kazanarak büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazanmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı