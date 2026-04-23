Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, finale yükseldi. Elemelerde Kamaloğlu, Macar Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de UWW takımından Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise Azerbaycanlı Zhala Aliyeva karşısında maçı 6-2 kazanarak finale yükseldi. Elvira, finalde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile altın madalya için güreşecek.

