Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, finale yükseldi.

AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, finale yükseldi. Elemelerde Kamaloğlu, Macar Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de UWW takımından Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise Azerbaycanlı Zhala Aliyeva karşısında maçı 6-2 kazanarak finale yükseldi. Elvira, finalde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile altın madalya için güreşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

