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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi

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Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, başarısı tebrik edildi.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Şampiyonu, milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği(UWW) tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki sporcu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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