Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, saha içindeki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Siyah-beyazlı oyuncu, cuma namazı kılarken görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Kökçü'nün namaz kılarken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Taraftarlar, yıldız futbolcunun samimi görüntülerine yoğun ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı, "Helal olsun", "Örnek bir duruş" ve "Hem karakter hem futbolcu" yorumlarıyla Kökçü'ye destek verdi.

SAHADA VE SAHA DIŞINDA ÖRNEK

Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu mücadeleci futboluyla dikkat çeken Orkun Kökçü, saha dışında da mütevazı kişiliğiyle ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlı camia, genç yıldızı hem performansı hem de karakteriyle örnek bir isim olarak görüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın orta sahadaki kilit ismi olan Orkun Kökçü, bu sezon şu ana kadar 9 maçta forma giydi ve söz konusu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.