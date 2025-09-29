Haberler

Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Haberin Videosunu İzleyin
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi
Haber Videosu

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, cuma namazı kılarken görüntülendi. Kökçü'nün namaz kılarken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, futbolcunun samimi görüntülerine yoğun ilgi gösterdi ve birçok kullanıcı Kökçü'ye destek verdi.

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, saha içindeki başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Siyah-beyazlı oyuncu, cuma namazı kılarken görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Kökçü'nün namaz kılarken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Taraftarlar, yıldız futbolcunun samimi görüntülerine yoğun ilgi gösterdi. Birçok kullanıcı, "Helal olsun", "Örnek bir duruş" ve "Hem karakter hem futbolcu" yorumlarıyla Kökçü'ye destek verdi.

SAHADA VE SAHA DIŞINDA ÖRNEK

Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu mücadeleci futboluyla dikkat çeken Orkun Kökçü, saha dışında da mütevazı kişiliğiyle ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlı camia, genç yıldızı hem performansı hem de karakteriyle örnek bir isim olarak görüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın orta sahadaki kilit ismi olan Orkun Kökçü, bu sezon şu ana kadar 9 maçta forma giydi ve söz konusu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBahri :

Bizim Ülkemizde bu kafa yapısı ne olaçak , Bir müslümanın ÜNLÜ -ZENGİN olması onun namaz, oruç, Hac vb ibadetleri yapmasını garip ve süpriz bir şekilde karşılayan taaccüp eden bu zümre oluştu maalesef, Şayet inanıyor ve kendinizi Mümin ve Müslüman olarak tanımlıyorsanız Üzerinize FARZ olan ibadetleri yapmanız kadar doğal bir şey olamaz aksine inanıp yapmayan gaflette olanların haline şaşırıp kalmanız lazım.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

çok güzel yazmışın. Garip olan müslümanım deyip farz ibadetleri yapmayanlara gösterilmesi gereken tepki tam tersi durumda.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

bu zamanda. helal olsun cocuga

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk:

Feyenoord kapanırken eşcinselleri simgeleyen gökkuşağı bantını takmadığı ve bir duruşu olduğu için Hollandanın yarısını karşısına almış, biz yabancı göçmenlerin çocuklarına örnek birisi olmuştu. Allah razı olsun sayılarını artırsın insaallah

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıruhi kara:

Müslümansa elbette yapacak, ne var bunda? Sanki olağanüstü bir durummuş ya da başka hiç bir futbolcu yapmıyormuş gibi servis etmek nedir?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
