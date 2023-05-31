Milli eskrimci Nisanur Erbil: Tarih yazacağım

Milli eskrimci Nisanur Erbil, "Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve sayısız madalya koleksiyonum var. Tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğu, o da Samsun'a gelecek.

Milli eskrimci Nisanur Erbil, "Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve sayısız madalya koleksiyonum var. Tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğu, o da Samsun'a gelecek. Eskrimde tarih yazacağım" dedi.

Eskrimde sayısız başarıya imza atan Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği madalyalarınının sahibi olan Samsunlu milli sporcu Nisanur Erbil, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş ile bir araya gelen Nisanur Erbil, olimpiyat madalyası için söz verdi.