Haberler

Milli boksör Nedime Bulat'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Boks Şampiyonası'nda geçen yıl bronz madalya kazanan 14 yaşındaki milli boksör Nedime Bulat, bu yıl Trabzon'da düzenlenecek şampiyonada altın madalya hedefliyor.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda geçen yıl bronz madalya kazanan milli boksör Nedime Bulat, bu yıl başarısını zirveye çıkarmayı hedefliyor.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Giresun Orman spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki Bulat, 2025'te boksa başladı.

Bulat, aynı yıl Karadağ'daki Avrupa Boks Şampiyonası üst minikler kategorisinde üçüncü oldu. Türkiye Boks Şampiyonası'nda birinci olan Bulat, bu yıl yine milli takım adına yarışmaya hak kazandı.

Antrenör eşliğinde çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüren Bulat'ın hedefi, 17-26 Ekim tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda adını zirveye yazdırmak.

"Milli takımda bulunmak çok gurur verici bir duygu"

Milli boksör Nedime Bulat, AA muhabirine, okulda öğretmeninin tavsiyesiyle boksa başladığını söyledi.

Sporu sevdiğini anlatan Bulat, sıkı çalışmalar sonrasında turnuvalarda derece elde ettiğini aktardı.

Şampiyonluk için azim gerektiğini belirten Bulat, "Başarı için bu sporu isteyerek yapmak gerekiyor. Şampiyonaya giderken, 'Ben şampiyon olup döneceğim' demek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Milli takımda bulunmanın çok gurur verici bir duygu olduğunun altını çizen Bulat, bunun kendisine mutluluk ve huzur verdiğini kaydetti.

Başarısını sürdürmek istediğini dile getiren Bulat, "Geçen yıl Avrupa üçüncülüğü elde ettim, bu sene inşallah Avrupa şampiyonluğuyla bunu taçlandıracağım ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

Bulat, sporun hem sağlık hem de sosyal açıdan çok faydası olduğuna dikkati çekerek, "Yeni arkadaşlar ediniyorum, mutlu oluyorum. Mesela yurt dışında da arkadaşımız oluyor. Arkadaşlık konusunda güzel. Sporu herkese kesinlikle tavsiye ederim." diye konuştu.

Boksun sıkı çalışmayı gerektiren bir spor olduğunu anlatan milli sporcu, bunun bilinciyle antrenmanlarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde

120 dakika boyunca nefesleri tuttuk! İşte yarı finale çıkan son takım
2 valizini alıp çıktı, sırra kadem bastı! 17 yaşındaki Ceren'den haber yok

2 valizle evden ayrıldı! Ceren'den 11 gündür tek bir iz yok
Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü

Bandırma Gemi Müzesi karadan yürütüldü
Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı