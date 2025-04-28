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Milli Badmintoncular İtalya'da 4 Bronz Madalya Kazandı

Milli Badmintoncular İtalya'da 4 Bronz Madalya Kazandı
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İtalya'nın Bolzano kentinde düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Bozner Kupası'nda milli badmintoncular, 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Tek erkekler ve çift kategorilerinde elde edilen madalyalar, 2025 Avrupa Badminton Şampiyonası için de puan kazandırdı.

Milli badmintocular, İtalya'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Bozner Kupası'nda 4 bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Bolzano kentinde gerçekleştirilen turnuva, aynı zamanda 17 Yaş Altı 2025 Avrupa Badminton Şampiyonası için de puan kazandırdı.

Organizasyonda tek erkekler kategorisinde Berkay Ceyhan bronz madalya elde ederken, çift erkeklerde Erdal Mert Demirhan ve Deniz Baran Karaman ile Mevlüt Berat Baş ve Eymen Öztürk de aynı başarıyı gösterdi. Çift kadınlarda ise Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Arda Kentköy - Spor
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