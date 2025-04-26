Papa'ya son veda! Türkiye'den bir isim de törende

Dünyanın gözü bu törende! Özel silahlı askerler konuşlandırıldı
İBB'ye yönelik yeni operasyon! İSKİ Genel Müdürü dahil 47 üst düzey isim gözaltında

İBB'ye yönelik yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda kamerayı bantla kapatan koruma da gözaltında

Kamerayı bantlayan koruma da alındı
Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Ankara'daki gözaltılar sırasında sütyeni görünen eylemci erkek çıktı

Milli Atletler Bronz Madalya Kazandı

Milli Atletler Bronz Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker, İran'da düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'yi temsil etti.

Milli atletler Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker, İran'da düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Meşhed kentindeki organizasyonda erkekler cirit atmada yarışan Muhammet Hanifi Zengin, 73,53 metrelik atışıyla üçüncü oldu.

Gülle atmada mücadele eden Ali Peker de 18,90 metrelik derecesiyle bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.