Milli Atletler Bronz Madalya Kazandı
Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker, İran'da düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'yi temsil etti.
Milli atletler Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker, İran'da düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Meşhed kentindeki organizasyonda erkekler cirit atmada yarışan Muhammet Hanifi Zengin, 73,53 metrelik atışıyla üçüncü oldu.
Gülle atmada mücadele eden Ali Peker de 18,90 metrelik derecesiyle bronz madalya aldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor