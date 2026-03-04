Haberler

Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.

  • Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca trio takımı, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
  • Takım, finalde Ukrayna'yı 17-11 yenerek bu kategoride üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
  • Türkiye, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı.

Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca trio takımı, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

MİLLİ ATICILARIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyon, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisindeki madalya müsabakalarıyla sona erdi. İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'nin yer aldığı takım, eleme yarı finalinde topladığı 579 puanla lider olarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ

Finalde Ukrayna (Maksym Himon, Oleh Omelchuk, Viktor Bankin) ile karşılaşan ay-yıldızlılar, maçı 17-11 kazanarak bu kategoride üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

ŞAMPİYONAYI 7 MADALYA İLE TAMAMLADIK

Bu sonuçla Türkiye, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nı 7 madalyayla (2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz) tamamladı.

