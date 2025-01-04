Miguel Crespo, Galatasaray maçında yok
RAMS Başakşehir'in Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Miguel Crespo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Maçın 19. dakikasında Maestro'ya yaptığı hareketin ardından sarı kartla cezalandırılan Crespo, ligin 19. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
RAMS Başakşehir'in Adana Demirspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Miguel Crespo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
GALATASARAY'A KARŞI OYNAYAMAYACAK
Karşılaşmanın 19. dakikasında Maestro'ya yaptığı hareketin ardından sarı kartla cezalandırılan Crespo, ligin 19. haftasında oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
6 GOLE KATKI SAĞLADI
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon RAMS Başakşehir formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.