Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi renklerine bağlıyor.

KAP'IN ELİ KULAĞINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig devi Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Michy Batshuayi, bugün saat 12.00'de Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.

49 GOLE KATKI SAĞLADI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma ile çıktığı 75 maçta 44 gol atarken 5 de asist yaptı.

TARİHE GEÇECEK

Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile başlayan yıldız futbolcu, ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.