'MHK falan hikaye' diyerek derbinin hakemini açıkladı

Süper Lig'de pazartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, sadece zirve yarışının kaderini belirlemeyecek, aynı zamanda haftanın en çok tartışılan konularından biri olan hakem ataması nedeniyle de gündemi meşgul ediyor. Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu, A Spor'da yaptığı açıklamalarla büyük yankı uyandırdı.

"YASİN KOL'U BEKLİYORUM"

Çulcu, derbinin hakemi olarak Yasin Kol'un atanmasını beklediğini belirterek, "Yasin Kol'u bu maç için bekliyorum. Zaten bu sene kendisini FIFA yapacaklar. Şu anda FIFA kokartlı hakemlerimize baktığında hangisini bu maça verebilirsin?" dedi.

"ATAMAYI MHK DEĞİL, ÜZERİNDEKİ İRADE YAPACAK"

Mustafa Çulcu'nun en çarpıcı sözleri ise hakem atamalarındaki yetki tartışmasına yönelikti. Çulcu, "Bizim iklimimizde artık hakemlik parametreleri, atama kriterleri, hakem performansları değil; kulüpçülük anlayışı hakim. MHK'nin üzerindeki bir irade bu maça kimi istiyorsa onu atayacak. MHK falan hikaye. Eskiden MHK kendini hazırlardı, planlardı. Derbiye kimi hazırlayacağım diye çalışırdı. Şimdi kalite düştü" dedi. Çulcu'nun bu sözleri futbolda hakemlik yapısına dair tartışmaları daha da alevlendirdi.