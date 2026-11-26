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MERKEZ Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Konyaspor - Beşiktaş, Galatasaray - Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor maçlarındaki tartışmalı pozisyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) kapsamında Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan karşılaşmalardan seçilen pozisyonların analizini sanal medya hesabından video aracılığıyla paylaştı. Videoda pozisyonları tek tek yorumlayan MHK Başkanı Anthony Taylor, Konyaspor - Beşiktaş mücadelesinde siyah-beyazlı ekibin Dusan Vlahovic ile bulduğu ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol ile Vaclav Cerny'nin geçerli sayılan golünde hakem kararlarının doğru olduğunu duyurdu.

Taylor, Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasında ise sarı-kırmızılıların Lucas Torreira ile kaydettiği golde Abdülkerim Bardakcı'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golün iptal edilmesi gerektiğini ve hakem kararının yanlış olduğunu ifade etti.

Ayrıca MHK Başkanı Taylor, Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor maçında Ahmed Kutucu'ya gösterilen sarı kart ile Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında verilen penaltı kararlarının doğru olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı