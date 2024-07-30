Mete Gazoz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna çıktı
Milli okçu Mete Gazoz, Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi. İlk turda Şilili rakibini 6-0 mağlup eden Gazoz, ikinci turda Tayvanlı rakibini 6-2 yenerek başarısını sürdürdü. Son 16 turunda Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.