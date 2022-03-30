Mesut Urgancılar: Trabzonspor deplasmanı her zaman zordur

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 68 yıldır bu organizasyonu sürdürmenin olağanüstü bir iş olduğunu kaydeden Urgancılar, "Hem Gillette'i hem Milliyet'i tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllardaki törenler için de sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacakları maçla ilgili konuşan Urgancılar, "Trabzonspor deplasmanı her zaman zor, biliyorsunuz. Ama her zaman da tüm takımlara gerek bölgenin özel şartları gerek Trabzon halkının futbola olan tutkusu nedeniyle keyif verir. Yine öyle bir maç oynayacağız. İlkler zordur ama umarım güzel bir ilk olur bizim için" diyerek sözlerini noktaladı.