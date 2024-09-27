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Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Seçildi

Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Seçildi
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Türkiye Hentbol Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda Mesut Çebi, 112 oy alarak federasyon başkanı seçildi. Çebi, Türk hentbolunu uluslararası alanda geliştirme hedefinde olduğunu belirtti.

TÜRKİYE Hentbol Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu ile 7'inci Olağan Mali Genel Kurulu'nda gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu başkanı seçildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu ile 7'inci Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Erhan Aras, Mesut Çebi ve Uğur Kılıç başkanlık için yarıştı. Seçimde toplamda 220 oy kullanıldı. 112 oy alan Mesut Çebi Türkiye Hentbol Federasyonu başkanı seçildi. Mesut Çebi'nin rakiplerinden Erhan Aras 59, Uğur Kılıç ise 48 oyda kaldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Çebi Türkiye Hentbol Federasyonu başkanı seçildiği için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Adımlarını bu camiada atmış bir kardeşiniz olarak, top toplamış ve su taşımış bir insan olarak bugün gelip federasyon başkanı sıfatını almanın haklı gururunu yaşıyorum. Bana bunu nasip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk işimiz yarından itibaren Türk hentbolunu Avrupa ve dünya ölçeğine taşımak için çalışmak olacak. Bu işleri hep birlikte başaracağız" dedi.

Yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Mesut Çebi (Başkan), Ali Ceylan, Altuğ Taşdemir, Can Aksoy, Deniz Kızılırmak, Doğancan Erol, Enis Ulusoy, Kenan Gökmen, Mustafa Turan, Sinan Başer, Yiğit Şenocak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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