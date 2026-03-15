Milli karateci Mert Halıcı, İtalya'da bronz madalya kazandı

Güncelleme:
Milli karateci Mert Halıcı, İtalya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig Turnuvası'nda erkekler kumite 60 kilo kategorisinde mücadele ederek bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Karate Milli Takımı, başkent Roma'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ikinci etap mücadelesini tamamladı.

64 ülkeden 381 sporcunun yarıştığı organizasyonda Türkiye'yi 21 sporcu temsil etti.

Organizasyonda Türkiye'ye madalya kazandıran tek isim ise erkekler kumite 60 kilo kategorisinde mücadele eden Mert Halıcı oldu. Milli sporcu, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
