Milli karateci Mert Halıcı, İtalya'da bronz madalya kazandı

Milli karateci Mert Halıcı, İtalya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Karate Milli Takımı, başkent Roma'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ikinci etap mücadelesini tamamladı.

64 ülkeden 381 sporcunun yarıştığı organizasyonda Türkiye'yi 21 sporcu temsil etti.

Organizasyonda Türkiye'ye madalya kazandıran tek isim ise erkekler kumite 60 kilo kategorisinde mücadele eden Mert Halıcı oldu. Milli sporcu, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.