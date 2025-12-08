Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın adliyeye sevk edilme anları kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin futbolcuların kollarına girerek araçlara götürdüğü anlar gündem oldu.
- Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
- Futbolcular, polislerin kollarına girerek nezaret altında adliye aracına bindirildi.
- Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
POLİSLER KOLLARINA GİRİP GÖTÜRDÜ
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde görüntülenen futbolcuların adliyeye götürülme anları basın mensuplarının kamerasına yansıdı.
Görüntülerde polislerin iki futbolcunun kollarına girerek nezaret altında araca yönlendirdiği anlar dikkat çekti. Sessiz şekilde adliye aracına bindirilen Mert Hakan ve Metehan'ın yüzlerindeki gerginlik fark edilirken, olay anları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
AHMET ÇAKAR'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın tedavisinin tamamlanması ile adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.