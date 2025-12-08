Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

POLİSLER KOLLARINA GİRİP GÖTÜRDÜ

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde görüntülenen futbolcuların adliyeye götürülme anları basın mensuplarının kamerasına yansıdı.

Görüntülerde polislerin iki futbolcunun kollarına girerek nezaret altında araca yönlendirdiği anlar dikkat çekti. Sessiz şekilde adliye aracına bindirilen Mert Hakan ve Metehan'ın yüzlerindeki gerginlik fark edilirken, olay anları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

AHMET ÇAKAR'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın tedavisinin tamamlanması ile adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.