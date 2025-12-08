Haberler

Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar

Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar
Güncelleme:
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın adliyeye sevk edilme anları kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin futbolcuların kollarına girerek araçlara götürdüğü anlar gündem oldu.

  • Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
  • Futbolcular, polislerin kollarına girerek nezaret altında adliye aracına bindirildi.
  • Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

POLİSLER KOLLARINA GİRİP GÖTÜRDÜ

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde görüntülenen futbolcuların adliyeye götürülme anları basın mensuplarının kamerasına yansıdı.

Görüntülerde polislerin iki futbolcunun kollarına girerek nezaret altında araca yönlendirdiği anlar dikkat çekti. Sessiz şekilde adliye aracına bindirilen Mert Hakan ve Metehan'ın yüzlerindeki gerginlik fark edilirken, olay anları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

AHMET ÇAKAR'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın tedavisinin tamamlanması ile adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCan Reno:

mert hakan futbolcu olmasaymıs suc orgutu lıderı olurmus havalara bak hırsız utanmasıda yok

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

örnek olacak cezalar verilmediği sürece bi yere varılmaz. bugün tutukla yarın salıver. Ondan sonra da adaletten bahset

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Kaya:

MALİ GÖTÜREN KOCABAŞLAR gene fırttılar…

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

Kendi oynadığı takımın aleyhine bahis oynamadıkları sürece suç olmaması gerekiyor. Bahis yasal, takımım yener demek te şikeye girmez...Bunun yanında bazıları mesela AHmet Çakar gibi, şikeye alet olmak ya da benzeri bir suçla sorgulanıyor bence, Çünkü o normal bir vatandaş onun bahis oynamasında zaten hiç bir yasal sorun yok.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
