Mert Hakan'ın oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba

Güncelleme:
Futbolda büyük ses getiren bahis soruşturmasında tutuklanan isimlerden Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı iddia edilen kupon ortaya çıktı. Söz konusu kuponda Fenerbahçe'ye de bahis alan Mert Hakan'ın o tercihinin tuttuğu görülüyor.

Türkiye futbol gündemi, yürütülen bahis soruşturmasının yeni detaylarıyla sarsılmaya devam ediyor. Soruşturmada aralarında futbolcular, yöneticiler ve hakemlerin bulunduğu toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunlardan 39'unun işlemleri tamamlanırken, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Ersan Dikmen ve Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN KUPONU PAYLAŞILDI

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu öne sürülen kuponun ortaya çıkması oldu. Ekol TV, Yandaş'ın oynadığı iddia edilen kupona ulaştı. Kuponun içeriği paylaşılırken, Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye de bahis yaptığı ve tutturduğu görülüyor.

MERT HAKAN'IN GELİR BEYANI VE MAL VARLIĞI SORULDU

Yandaş'ın emniyetteki ifadesinde, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verileri üzerinden mal varlığı sorgulandı. Kendisine taşınmazlarını hangi gelirle aldığı soruldu. Mert Hakan'ın savunmasında, "Sivas'taki gayrimenkulün Sivasspor döneminde alındığını, diğer tüm taşınmazların Fenerbahçe'den elde ettiği gelirle alındığını söyledi. Fenerbahçeli oyuncu mahkemede verdiği ifadede ayrıca aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu beyan etti.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

FUTBOLCULUĞUNU GÖRMEDİK EZİK ÇOMARIN. yalamalık maaşı mı oluyo bu?

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

Adamm resmen gömüldü nedense zıp zıp zıplayan bir arkadaştı milleti bu kadar gıcık etmesine gerek yoktu aslında yarın futbolu bıraktığında ne fenerbahçeliliğin hatırlanacak ne yaptığın şovlar bu cahil futbolcuların yaşam koçlarıyla çalışması lazım ne giyersin nasıl konuşursun nerelere gidersin bunları planlamaktan aciz çoğu

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamil Taban:

Kupon tutmamış Tottenham'dan yatmış. Zaten çok yüksek paralar kazanıyorsunuz nedir bunun açıklaması?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

e tamam tutturmuş işte USG yi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
