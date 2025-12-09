Mert Hakan'ın oynadığı kupon ortaya çıktı! Fenerbahçe maçına yaptığı tahmin bomba

Türkiye futbol gündemi, yürütülen bahis soruşturmasının yeni detaylarıyla sarsılmaya devam ediyor. Soruşturmada aralarında futbolcular, yöneticiler ve hakemlerin bulunduğu toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunlardan 39'unun işlemleri tamamlanırken, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Ersan Dikmen ve Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN KUPONU PAYLAŞILDI

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu öne sürülen kuponun ortaya çıkması oldu. Ekol TV, Yandaş'ın oynadığı iddia edilen kupona ulaştı. Kuponun içeriği paylaşılırken, Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye de bahis yaptığı ve tutturduğu görülüyor.

MERT HAKAN'IN GELİR BEYANI VE MAL VARLIĞI SORULDU

Yandaş'ın emniyetteki ifadesinde, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verileri üzerinden mal varlığı sorgulandı. Kendisine taşınmazlarını hangi gelirle aldığı soruldu. Mert Hakan'ın savunmasında, "Sivas'taki gayrimenkulün Sivasspor döneminde alındığını, diğer tüm taşınmazların Fenerbahçe'den elde ettiği gelirle alındığını söyledi. Fenerbahçeli oyuncu mahkemede verdiği ifadede ayrıca aylık gelirinin 3,5 milyon TL olduğunu beyan etti.