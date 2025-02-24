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Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta "Onlar arkadan havlarlar" şarkısı çaldı

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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi sahada gezdi. Yandaş, sarı kırmızılı tribünlerin önüne giderek bir süre ultrAslan tribününün önünde bekledi. Bu sırada taraftarların tepkisi üzerine stadyumdan 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çalındı.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi ellleri cebinde sahada gezdi.

"HAV HAV HAV" ŞARKISI ÇALDI

Sarı-kırmızılı tribünlerin önüne gitti. Bir süre ultrAslan tribününün önünde bekleyen Mert Hakan'a taraftar tepki gösterirken, stadyumdan "Onlar arkadan havlarlar" şarkısı çalındı.

Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

herkesle anladığı dilden konuşmak lazım.. inşallah sahibi gelip almıştır kaybolmasın

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Kral, Rams parkın hepsini Havlattı :)

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Haber YorumlarıBuğra Er:

:) :) TAMDA YAKISMIŞ MERT HAKANA BU ŞARKI :) :)

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Haber YorumlarıBuğra Er:

İpini salmışlar yine

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Haber YorumlarıÖzkan Yavuz:

Yav bu şarkı bu yaratık için mi yapılmış :))))

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Haber YorumlarıAhmet null:

Hahaha haketmiş işine baksın

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Haber Yorumlarımm89m5ts9s:

mert tasmalarını sağlam tut kedilerin hepsi havlıyor ????

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Haber YorumlarıIsa Karli:

kimolursa hangi takımda oynarsa oynasın Hakan yandaş gibi birini bırak futbol oynamayı sahaya sokmamak lazım ama gönül isterdi rakip de olsa terbiyeli futbolcuyu alkışlamak lazım

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Haber YorumlarıSefa Gökdamar:

Şarkı yerini bulmuş ve cuk oturmuş.

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Haber YorumlarıMehmet Doğan:

Volkan Demirel de gelirdi kavga da ederdi ama karakterli bir duruşu vardı. Fenerbahçe büyük takım,seviyeyi bu kadar düşüren birisine muhtaç değil, tarihinde de bunları barındırmadı.

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