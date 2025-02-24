Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta "Onlar arkadan havlarlar" şarkısı çaldı
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi sahada gezdi. Yandaş, sarı kırmızılı tribünlerin önüne giderek bir süre ultrAslan tribününün önünde bekledi. Bu sırada taraftarların tepkisi üzerine stadyumdan 'Onlar arkadan havlarlar' şarkısı çalındı.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisi öncesi ellleri cebinde sahada gezdi.
"HAV HAV HAV" ŞARKISI ÇALDI
Sarı-kırmızılı tribünlerin önüne gitti. Bir süre ultrAslan tribününün önünde bekleyen Mert Hakan'a taraftar tepki gösterirken, stadyumdan "Onlar arkadan havlarlar" şarkısı çalındı.