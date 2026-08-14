Mert Günok'un üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi
FENERBAHÇE, tecrübeli kaleci Mert Günok'un üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
FENERBAHÇE, tecrübeli kaleci Mert Günok'un üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı