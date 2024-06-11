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Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil

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A Milli Takım'ın Polonya'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından kaleci Mert Günok açıklamalarda bulundu. Günok, bazı sakat oyuncular ve mevkilerinde oynamayan oyuncuların olduğunu, ancak bunların bahane olmadığını belirtti. Ayrıca, kampın şanssız başladığını ve genel anlamda eksik başladıklarını ifade etti. Ancak, yaklaşan şampiyona için umutlu olduğunu ve galibiyetle başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mert Günok, A Milli Takım'ın Polonya'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli file bekçisi yaptığı açıklamada, "İtalya maçında ve bugünkü maçta hocamız bazı denemeler yaptı. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var. Mevkilerinde oynamayan oyuncular oldu bugün. Tabii ki kazanarak gitmek isterdik hazırlık maçlarında ama bu maçları kendimizi görmek için oynuyoruz. Denk takımlarla oynadık hazırlık maçlarında. Biz de galip gelebilirdik ama olmadı." dedi.

Mert Günok ayrıca, "Kamp da biraz şanssız başladı. Genel anlamda biraz daha eksik başladık diyebiliriz ama bunlar bahane değil. Şampiyona için az bir vaktimiz kaldı. Daha farklı olacağına inanıyorum bu kez. İnşallah galibiyetle başlarız." diye konuştu.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Mert Günok Polonya Spor Haberler

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