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Mert Günok sakatlandı, Gençlerbirliği maçında yok

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Fenerbahçe Kulübü, kaleci Mert Günok'un üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Mert Günok'un üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Mert Günok'un tedbir amaçlıyla Gençlerbirliği müsabakası kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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