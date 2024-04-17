Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ampute Futbol Şampiyonlarını Kabul Etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ampute Futbol 1. Ligi'nde şampiyonluk kupasını kente getiren Mersin Olimpik Yetenekler Ampute Futbol Kulübü Başkanı Ali Yanaç ile takım antrenörü Fatma Kara ve futbolculardan oluşan heyeti makamında kabul etti.

Vali Pehlivan, spor şehri olan Mersin'i temsil ederek şampiyonluk kupasını kazanan Mersin Olimpik Yetenekler Ampute futbol takımı sporcularını, yönetimini ve teknik ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Vali Pehlivan, ayrıca Ampute Futbol 1. Ligi 2023-2024 sezonunda 'En İyi Kanat Oyuncusu' ödülünü alan Bubakar Camara'yı da tebrik etti.

Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de eşlik etti. - MERSİN