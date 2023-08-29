Mersin'de 6. Artistik Cimnastik Dünya Kupası Başlıyor
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Mersin'de düzenlenecek olan 6. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 25 ülkeden gelen sporcular dereceye girmek için mücadele edecek. Türk Milli Takımı da bu önemli organizasyonda yer alacak.
6'ncı Artistik Cimnastik Cimnastik Dünya Kupası, Türkiye Cimnastik Federasyonu ev sahipliğinde, 1-3 Eylül tarihleri arasında Mersin Cimnastik Salonu'nda gerçekleşecek. Aralarında; Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fas, Hırvatistan, Finlandiya, İngiltere, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İran, İsveç, Ürdün, Kanada, Katar, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Slovenya, Sırbistan, Tayvan, Özbekistan ve Yemen gibi 25 ülkeden 102 sporcu katılıyor.
Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımını, erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Kerem Şener, Sercan Demir, Hasan Bulut ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür ve Atiye Berra Karademir temsil edecek.