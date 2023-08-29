Mersin'de 6. Artistik Cimnastik Dünya Kupası Başlıyor

Mersin'de düzenlenecek olan 6. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 25 ülkeden gelen sporcular dereceye girmek için mücadele edecek. Türk Milli Takımı da bu önemli organizasyonda yer alacak.