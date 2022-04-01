Merrell Alanya Ultra Trail, 34 ülkeden 703 koşucunun katılımıyla başlıyor

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Patika koşusu alanında katılımcılara dört farklı parkur seçeneği sunan Merrell Alanya Ultra Trail, yarın Alanya İskele Meydanı'nda 34 ülkeden 703 koşucunun katılımıyla başlıyor.

Ultra atletlerin 76 km'lik Merrell Alanya Ultra Trail, 48 km'lik Taurus Mountain Marathon, 28 km'lik Keykubat Mountain Run ya da 17 km'lik Alaiye Short Trail yarışlarından birini tercih edeceği organizasyonda dünyaca ünlü patika koşucuları da parkura çıkacak. Yarış, Alanyalılara üst düzey atletizm heyecanı yaşatacak ve renkli görüntülere sahne olacak.

"En büyük amacımız gençlerle buluşmak"

Alanya'nın spor turizmi olarak Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Türkiye Atletizm Federasyonu olarak Merrell Alanya Ultra Trail gibi organizasyonları desteklemeyi sürdürüyoruz. Şehrimizin gururlarından olan Ahmet Arslan'ın da bu organizasyonun öncüsü olması bizi çok mutlu ediyor. Alanya; turizmi, tarımı, inşaat sektörü ve spor altyapısıyla ülkemizin en önemli yerleşimlerinden biri. En büyük amacımız, gençlerle bir araya gelmek ve onların spor yapabilmelerine olanak sağlamak. Merrell Alanya Ultra Trail gibi çok başarılı bir organizasyonun hayata geçmesinde emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Organizasyonumuz istikrarlı gelişimini sürdürüyor"

Merrell Alanya Ultra Trail'in geldiği noktadan dolayı çok gururlu olduğunu belirten Ahmet Arslan, "Türk sporuna hizmet etmek, atletizme ve özellikle patika koşularına olan ilgiyi artırmak için hayata geçirdiğimiz Merrell Alanya Ultra Trail'in ulaştığı konumdan dolayı çok gururluyum. Bu yıl 700'den fazla atleti Alanya'da ağırlayacak, bölgemizde turizm sezonunun nispeten daha erken açılmasını sağlayacağız. Organizasyonumuzun bu kadar yüksek sayılara ulaşmasındaki katkıları için T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, T.C. Antalya Valiliği'ne, T.C. Alanya Kaymakamlığı'na, T.C. Alanya Belediyesi'ne, Türkiye Atletizm Federasyonu'na ve Alanyalılara şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Türkiye'nin en önemli uluslararası spor etkinliklerinden bazılarına imza atan Argeus Travel & Events'e ve yarışımızın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da isim sponsoru olan Merrell Türkiye'ye bir kez daha çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Geçtiğimiz yıla göre katılımcı sayımızı yaklaşık yüzde 20 artırdık"

Katılımcı sayısının binin üzerine çıkacağını dile getiren Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, "Covid-19 salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle geçtiğimiz yıl yabancı atlet sayısında beklentilerimizin üzerine çıkamamıştık. Bu yıl, katılımcı sayımızı 2021'e göre yaklaşık yüzde 20 artırdığımız için çok mutluyuz. 2021'de 24 ülkeden sporcular parkura çıkmıştı, bu yıl ise ülke sayımızı 34'e çıkardık. Bu durum, Merrell Alanya Ultra Trail'in patika koşusu dünyasında nasıl bir konuma yükseldiğini gösteriyor. Yarışımız organizasyon ve parkur kalitesinin yanı sıra hava şartlarıyla sebebiyle de ultra trail yarışları arasında özel bir yere sahip. Çünkü Nisan ayının başında ultra maraton için bu kadar elverişli hava şartlarına sahip olan yarış sayısı çok az. Ayrıca bölgenin konaklama altyapısı da katılımcılara keyifli bir hafta sonu yaşatıyor. Merrell Alanya Ultra Trail'in gelecek yıllarda katılımcı sayısını binin üzerine çıkacağına da inanıyoruz. Çünkü hem yarış deneyimi hem de çevresel şartlar itibarıyla büyük bir potansiyele sahip" dedi.

"Ultra trail ailesini büyütmeye devam ediyoruz"

2021 yılında olduğu gibi bu yıl da organizasyonun isim sponsoru oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı, "Ülkemizin en önemli koşu organizasyonlarından biri haline gelen Merrell Alanya Ultra Trail'e ilk kez geçtiğimiz yıl isim sponsoru olmuştuk. Bu iş birliğimizi 2022 yılında da sürdürmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye'de patika koşusunun öncü markalarından Merrell, yurtdışında da Skyrunner World Series gibi çok önemli ultra trail organizasyonlarına sponsorluk desteği veriyor. Hem koşu takımlarımız hem de sponsorluk desteklerimizle ülkemizde ultra trail ailesini büyütmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Merrell Alanya Ultra Trail'in gelişimine katkı sağlamaya ve iş birliğimize farklı boyutlar katmaya devam edeceğiz. Katılımcı tüm sporculara başarılar dileriz" şeklinde konuştu.

Dominika Stelmach, Marina Andresen ve Giorgio Pulcini gibi elit atletlerin yanı sıra Kemal Kukul, Alper Dalkılıç ve Ozan Emre Singer gibi ünlü Türk atletlerin de yarışacağı Merrell Alanya Ultra Trail'de dört parkurun da başlangıç ve bitiş noktası İskele Meydanı olacak. Organizasyonun start saatleri ise şu şekilde:

06.30: Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)

06.30: Taurus Mountain Marathon (48 km)

09.00: Keykubat Mountain Run (28 km)

09.00: Alaiye Short Trail (17 km) - İSTANBUL