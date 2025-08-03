Merkezefendi Belediyesi Basket'ten Transfer Hamlesi
Basketbol Süper Ligi'nde transfer dönemine hız veren Merkezefendi Belediyesi Basket, Antrenör Zafer Aktaş ile yeniden anlaşmasının ardından 3 yeni oyuncu transfer etti. Emre Tanışan ve Mahir Ağva'nın kadroya katıldığı, iç transferde ise Hans Vanwijn ile sözleşme yenilendiği açıklandı.
BASKETBOL Süper Ligi'nde uzun süren sessizliğin ardından transfer harekatına başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, takımı Türkiye Basketbol Ligi'nden beri 5 sezondur çalıştıran Antrenör Zafer Aktaş'la yeniden anlaşması sonrası 3 imza daha attırdı. Merkezefendi, daha önce anlaştığı Mersinspor'dan uzun Emre Tanışan'ın yanı sıra Türk Telekom'dan gurbetçi pivot Mahir Ağva'yı resmen kadrosuna kattı. 29 yaşında, 2.06 boyundaki Mahir ligde daha önce Darüşşafaka, Karşıyaka, Galatasaray, Aliağa Petkimspor'da da oynamıştı. Merkezefendi iç transferde ise Roko Badzim'in ardından 30 yaşında, 2.08 boyundaki forvet Hans Vanwijn ile de sözleşme yeniledi.